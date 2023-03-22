Езіл оголосив про завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Істанбула Месут Езіл ухвалив рішення завершити кар'єру футболіста.
Про це розповів сам футболіст у Twitter.
"Після тривалих роздумів я оголошую, що негайно йду з професійного футболу. Я мав честь грати на найвищому рівні майже 17 років, і я неймовірно вдячний за цю можливість.
Але останніми тижнями та місяцями я отримав низку травм і зрозумів, що настав мій час піти з футбольної сцени. Це була дивовижна подорож, сповнена незабутніми моментами та емоціями. Я хочу подякувати своїм клубам – Шальке, Вердер, Реал, Арсенал, Фенербахче, Башакшехір. А також тренерам, які підтримували мене, товаришам за командою, які стали друзями.
Особливу подяку я повинен висловити членам моєї родини та моїм найближчим друзям. Вони були частиною моєї подорожі від самого першого дня і дарували мені дуже багато любові та підтримки, як у добрі, так і в погані часи. Дякую всім моїм уболівальникам, які виявляли до мене стільки любові, незалежно від обставин та незалежно від того, який клуб я представляв", – написав Езіл.
Останнім клубом Езіла був Істанбул. Протягом кар'єри 34-річний півзахисник виступав за Шальке, Вердер, Реал, Арсенал та Фенербахче.
Також на рахунку Месута 92 матчі у футболці збірної Німеччини, з якою він став чемпіоном світу 2014 року.