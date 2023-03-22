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Езіл оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 15:37 45 0
Німецький півзахисник вирішив завершити кар'єру
Езіл оголосив про завершення кар'єри
Фото - gettyimages
#Месут Езіл

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Істанбула Месут Езіл ухвалив рішення завершити кар'єру футболіста.

Про це розповів сам футболіст у Twitter.

"Після тривалих роздумів я оголошую, що негайно йду з професійного футболу. Я мав честь грати на найвищому рівні майже 17 років, і я неймовірно вдячний за цю можливість.

Але останніми тижнями та місяцями я отримав низку травм і зрозумів, що настав мій час піти з футбольної сцени. Це була дивовижна подорож, сповнена незабутніми моментами та емоціями. Я хочу подякувати своїм клубам – Шальке, Вердер, Реал, Арсенал, Фенербахче, Башакшехір. А також тренерам, які підтримували мене, товаришам за командою, які стали друзями.

Особливу подяку я повинен висловити членам моєї родини та моїм найближчим друзям. Вони були частиною моєї подорожі від самого першого дня і дарували мені дуже багато любові та підтримки, як у добрі, так і в погані часи. Дякую всім моїм уболівальникам, які виявляли до мене стільки любові, незалежно від обставин та незалежно від того, який клуб я представляв", – написав Езіл.

Останнім клубом Езіла був Істанбул. Протягом кар'єри 34-річний півзахисник виступав за Шальке, Вердер, Реал, Арсенал та Фенербахче.

Також на рахунку Месута 92 матчі у футболці збірної Німеччини, з якою він став чемпіоном світу 2014 року.

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