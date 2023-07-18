Агент Ло Чельсо веде переговори з Наполі

Джерело - tribuna.com.
Агент півзахисника Тоттенгема Джованні Ло Чельсо підтвердив, що веде перемовини з Наполі.
Про це повідомляє Calciomercato.
"Так, ми ведемо перемовини, але на цю мить ще нічого не узгоджено", — сказав представник 27-річного аргентинця в етері Radio Punto Nuovo.
"Шпори" хотіли б остаточно продати гравця, тоді як Наполі віддає перевагу звичайній оренді.
Нагадаємо, у минулому сезоні Ло Чельсо виступав на правах оренди за Вільярреал, забивши 2 голи та віддавши 3 результативні передачі у 29 матчах.
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