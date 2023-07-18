Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:03 8839 1
Півзахисник Динамо зацікавив Брюгге
Сьогодні 14:39 599
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
Сьогодні 09:54 1414
Сестри Алексіїви впевнено вийшли до фіналу ЧС-2023 у довільній програмі дуетів
Сьогодні 08:54 420
Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 555
Романчук фінішував 11-м на чемпіонаті світу з водних видів спорту
Сьогодні 08:08 1329
Циганик: Жирона - єдиний клуб, який веде серйозні переговори по Довбику
Вчора 22:10 628
Шахтар підпише бразильського захисника
Вчора 21:37 692
Стало відомо, скільки квитків на бій Усик - Дюбуа придбали за перші 10 хвилин після старту продажу
Вчора 18:50 5909
XSport та Рух зробили свої пропозиції щодо телепулу УПЛ
Вчора 15:15 606
Прямі трансляції

Агент Ло Чельсо веде переговори з Наполі

Ло Чельсо шукає новий клуб
Сьогодні 21:55 146 0
Агент Ло Чельсо веде переговори з Наполі
Фото - gettyimages
#Ло Чельсо, #Наполі, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Агент півзахисника Тоттенгема Джованні Ло Чельсо підтвердив, що веде перемовини з Наполі.

Про це повідомляє Calciomercato.

"Так, ми ведемо перемовини, але на цю мить ще нічого не узгоджено", — сказав представник 27-річного аргентинця в етері Radio Punto Nuovo.

"Шпори" хотіли б остаточно продати гравця, тоді як Наполі віддає перевагу звичайній оренді.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ло Чельсо виступав на правах оренди за Вільярреал, забивши 2 голи та віддавши 3 результативні передачі у 29 матчах.

Читайте: Гомес наймав відьму, щоб перешкодити відновленню Ло Чельсо перед ЧС-2022

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 8359
Аякс - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч Аякс - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч 2103
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 6782
ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін ПСЖ запропонував Манчестер Сіті грандіозний обмін 2770
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію 12271
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 14826
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115386
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102818 4
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 287382
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38974
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 50082 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28830