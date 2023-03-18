Гомес наймав відьму, щоб перешкодити відновленню Ло Чельсо перед ЧС-2022

Папу не викликаний у збірну на березневі матчі збірної

Джерело - Чемпіон.

Нападник Севільї та збірної Аргентини Папу Гомес начебто наймав відьму перед стартом ЧС-2022.

Про це повідомив журналіст ESPN Гонсало Кардосо.

Це було зроблено з метою, щоб вона завдяки чорній магії перешкодила відновитися від травми Джованні Ло Чельсо. Він був конкурентом Гомеса за право потрапити у фінальну заявку команди.

Сам Папу не викликаний у збірну на березневі матчі. За попередніми даними, Севілья не відпустила його, щоб той не форсував процес реабілітації після пошкодження.

Раніше Ліонель Мессі зробив подарунок для гравців та тренерського штабу збірної Аргентини, з якою виграв ЧС-2022.