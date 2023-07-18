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Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі

Журналіст упевнений, що через рік румунський тренер покине Динамо
Сьогодні 09:54 932 0
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу через рік після закінчення контракту не просто покине київський клуб, а з великою ймовірністю закінчить тренерську кар'єру.

Про це заявив український коментатор і журналіст Ігор Циганик.

"У Луческу є останній шанс виграти чемпіонат. Я на 99% упевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі.

У нього останній рік за контрактом та останній шанс. Для нього принципово виграти один із турнірів – покрасуватися з кубком і спокійно поїхати додому.

Думаю, це останній сезон Луческу в Динамо, а потім його замінить Шовковський", - сказав Циганик.

Напередодні Динамо розгромило Аріс у контрольному матчі.

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