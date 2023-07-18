Журналіст упевнений, що через рік румунський тренер покине Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу через рік після закінчення контракту не просто покине київський клуб, а з великою ймовірністю закінчить тренерську кар'єру.

Про це заявив український коментатор і журналіст Ігор Циганик.

"У Луческу є останній шанс виграти чемпіонат. Я на 99% упевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі. У нього останній рік за контрактом та останній шанс. Для нього принципово виграти один із турнірів – покрасуватися з кубком і спокійно поїхати додому. Думаю, це останній сезон Луческу в Динамо, а потім його замінить Шовковський", - сказав Циганик.

Напередодні Динамо розгромило Аріс у контрольному матчі.