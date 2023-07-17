Дедишин: Рух готовий повністю покрити продакшн УПЛ ТБ

Рух готовий взяти на себе фінансування УПЛ ТБ.

Про це розповів генеральний директор львівського клубу Ігор Дедишин у коментарі ТаТоТаке.

"Ми готові повністю покрити продакшн УПЛ ТБ, без використання частки клубів з беттінгових прав та контракту титульного спонсора ліги - Vbet. У перший рік плануємо зробити максимально відкритий доступ для глядачів, щоб популяризувати продукт та сформувати клієнтську базу. А потім вже переорієнтувати його на мультиплатформову модель через усіх актуальних гравців на ринку ОТТ-послуг.

Для запуску проєкту потрібен стартовий капітал. Ми готові його надати. Головна мотивація - довести конкретними діями, що можна зробити якісний продукт - в інтересах всіх клубів, а не приватних власників. Прагнемо зробити УПЛ ТБ серйозним гравцем на ринку, з яким захочуть працювати та домовлятися. Тоді з’являться і серйозні спонсори й рекламодавці, партнери з телеринку, і найголовніше - ми хочемо максимально інтегрувати в наш проєкт і зацікавити ним вболівальників-телеглядачів.

Щодо повернення коштів. Зрозуміло, що ми б хотіли рано чи пізно повернути свою інвестицію. Але це буде можливо, якщо ми створимо прибутковий проєкт, який принесе клубам гроші. Якщо так станеться, то переконаний, що усі клуби самі звернуться до нас з пропозицією повернути нашому чи іншим клубам вкладену інвестицію. І наголошую, що це не наша умова інвестування, а суто теоретична думка і пропозиція", - розповів Дедишин.