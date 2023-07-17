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XSport пропонував нерівні доходи для клубів від трансляцій матчів УПЛ

Стали відомі деталі пропозиції
Сьогодні 20:39 241 0
XSport пропонував нерівні доходи для клубів від трансляцій матчів УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Канал XSport пропонував нерівні прибутки для клубів від трансляцій матчів УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Сьогодні, 17 липня, директор телеканалу Олег Шадрунов розповів на онлайн-нараді представників 13 клубів УПЛ щодо єдиного телепулу, що конкретно XSport може запропонувати:

  • Підписати контракт із УПЛ за системою "3+2";
  • Повністю сплатити продакшн матчів у перші півроку;
  • Доробити окрему ОТТ-платформу до 1.01.2024;
  • У перші півроку транслюватиме матчі безкоштовно у відкритому доступі: у покритті режиму Т2 та кабельних мережах;
  • Після запуску ОТТ-платформи та реалізації платних пакетів розподіляти кошти так: 15% утримує канал для компенсації витрат, 85% – передаються клубам.

Клуби отримали б свою частку після того, як прибуток XSport відіб'є всі витрати каналу на продакшн.

За інформацією джерела, XSport пропонував вираховувати доходи кожного клубу пропорційно до показників переглядів, але клуби збунтувалися і наполягли, що все має ділитися порівну.

Раніше повідомлялося, що сезон УПЛ розпочнеться без уболівальників.

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