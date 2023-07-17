Барселона узгодила трансфер одноклубника Циганкова

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Жирони Оріоль Ромеу близький до переходу у Барселону.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб погодив трансфер 31-річного іспанця. Гравець уже пройшов медогляд, сторонам залишилось лише поставити підписи.

Нагадаємо, Барселона заплатить 5-6 мільйонів євро за Ромеу. У рамках угоди до Жирони приєднається хавбек Пабло Торре на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує продати пʼятьох гравців.

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