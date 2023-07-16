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Барселона планує продати пʼятьох гравців

Клуб розв'язує фінансові питання
Сьогодні 22:10 115 0
Барселона планує продати пʼятьох гравців
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

Барселона планує продати пʼятьох гравців, серед яких Клеман Лангле, Алекс Колладо, Франк Кессі, Пабло Торре та Сержиньйо Дест.

Про це повідомляє видання as.

Клуб спробує це зробити до того, як вони відправляться до США на тренувальний збір. 

На кожного з гравців є потенційні покупці, але з жодним справа не вирішена до кінця. За Лангле слідкує Тоттенгем, за який він грав минулого року в оренді. Повідомляється, що Пабло Торре може стати частиною угоди по Оріолю Ромео, адже Жирона зацікавлена послугами іспанця.

Ювентус уважно слідкує за ситуацією навколо Кессі, а Аякс за Дестом, хоча американець планує залишитися в Барселоні.

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