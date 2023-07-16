Мессі: Разом продовжимо реалізацію чудового проєкту Інтера Маямі

Новачок Інтера Маямі Ліонель Мессі прокоментував перехід в американську команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Я радий розпочати новий етап своєї кар'єри в Інтері Маямі та Сполучених Штатах Америки. Це чудова нагода, і ми разом продовжимо реалізацію цього чудового проєкту. Ідея полягає в тому, щоб працювати разом задля досягнення поставленої мети, і я дуже хочу почати надавати допомогу тут, у моєму новому будинку", - сказав Мессі.