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Мессі: Разом продовжимо реалізацію чудового проєкту Інтера Маямі

Аргентинець прокоментував перехід у новий клуб
Сьогодні 10:02 270 0
Мессі: Разом продовжимо реалізацію чудового проєкту Інтера Маямі
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - офіційний сайт Інтер Маямі.

Новачок Інтера Маямі Ліонель Мессі прокоментував перехід в американську команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Я радий розпочати новий етап своєї кар'єри в Інтері Маямі та Сполучених Штатах Америки. Це чудова нагода, і ми разом продовжимо реалізацію цього чудового проєкту. Ідея полягає в тому, щоб працювати разом задля досягнення поставленої мети, і я дуже хочу почати надавати допомогу тут, у моєму новому будинку", - сказав Мессі.

Напередодні Інтер Маямі з Кривцовим поступився Сент-Луїс Сіті.

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