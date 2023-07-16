Інтер Маямі з Кривцовим поступився Сент-Луїс Сіті

Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі зазнав поразки в матчі з Сент-Луїс Сіті у межах 24-го туру МЛС.
Зустріч завершилася з розгромним рахунком 3:0.
МЛС - регулярний чемпіонат
16 липня, 24 тур
Сент-Луїс Сіті - Інтер Маямі 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 28 Аденіран, 2:0 - 40 Паркер, 3:0 - 80 Льовен
Українець Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі і провів на полі 90 хвилин.
Нагадаємо, Інтер Маямі оголосив про підписання Мессі.
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