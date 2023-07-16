Інтер Маямі з Кривцовим поступився Сент-Луїс Сіті

Українець провів на полі увесь матч

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі зазнав поразки в матчі з Сент-Луїс Сіті у межах 24-го туру МЛС.

Зустріч завершилася з розгромним рахунком 3:0.

МЛС - регулярний чемпіонат

16 липня, 24 тур

Сент-Луїс Сіті - Інтер Маямі 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 28 Аденіран, 2:0 - 40 Паркер, 3:0 - 80 Льовен

Українець Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі і провів на полі 90 хвилин.

Нагадаємо, Інтер Маямі оголосив про підписання Мессі.

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