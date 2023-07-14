Мілан включився у боротьбу за Данжуму

Мілан хоче підсилитись вінгером

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вільярреала Арно Данжума, який другу половину минулого сезону провів в оренді у Тоттенгемі, влітку може перейти у Мілан.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Мілан включився у боротьбу за 26-річного нідерландця, майбутнє якого вирішиться найближчим часом.

Відзначається, що у підписанні Данжуми також зацікавлені Евертон та Феєнорд, з головними тренерами яких у гравця вже були зустрічі. Мілан, у свою чергу, наразі працює над угодою через агентів Арно.

У минулому сезоні Данжума провів на клубному рівні 29 поєдинків у всіх турнірах, у яких він відзначився 8 голами.

Нагадаємо, Мілан оголосив про підписання хавбека Челсі Пулишича.