Мілан оголосив про підписання хавбека Челсі Пулишича

Контракт розрахований до 2027 року

Джерело - Чемпіон.

Американський півзахисник Челсі Крістіан Пулишич став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Контракт 24-річного футболіста розрахований до 2027 року з опцією продовження до 2028-го.

Раніше Мілан припинив переговори з ексвінгером Вулвергемптона Траоре.

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