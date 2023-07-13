Мілан оголосив про підписання хавбека Челсі Пулишича

Джерело - Чемпіон.
Американський півзахисник Челсі Крістіан Пулишич став гравцем Мілана.
Про це повідомляє пресслужба "россонері".
Контракт 24-річного футболіста розрахований до 2027 року з опцією продовження до 2028-го.
🇺🇸 @pulisic ✍— AC Milan (@acmilan) July 13, 2023
Official Statement 👉 https://t.co/tqpJ5rRv6z
Comunicato Ufficiale 👉 https://t.co/OTUSBPQiu6#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/MJmaFcl3Xd
Раніше Мілан припинив переговори з ексвінгером Вулвергемптона Траоре.
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