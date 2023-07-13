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Мілан оголосив про підписання хавбека Челсі Пулишича

Контракт розрахований до 2027 року
Сьогодні 21:15 188 0
Мілан оголосив про підписання хавбека Челсі Пулишича
#Мілан, #Пулишич, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Американський півзахисник Челсі Крістіан Пулишич став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Контракт 24-річного футболіста розрахований до 2027 року з опцією продовження до 2028-го.

Раніше Мілан припинив переговори з ексвінгером Вулвергемптона Траоре.

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