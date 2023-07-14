Майнц орендував захисника Ліверпуля

Майнц підсилився захисником

Джерело - Чемпіон.

Майнц оголосив про підписання контракту із захисником Ліверпуля Сеппом ван ден Бергом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Орендна угода з 21-річним голландцем розрахована до кінця сезону.

Минулого сезону Берг виступав за Шальке на правах оренди. На його рахунку було 10 матчів та один забитий м'яч.

Нагадаємо, Сепп є гравцем Ліверпуля з 2019 року. За цей час він провів лише чотири матчі за основну команду Юргена Клоппа.

Раніше Нуньєс змінив номер у Ліверпулі.

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