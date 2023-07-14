Майнц орендував захисника Ліверпуля

Джерело - Чемпіон.
Майнц оголосив про підписання контракту із захисником Ліверпуля Сеппом ван ден Бергом.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Орендна угода з 21-річним голландцем розрахована до кінця сезону.
Минулого сезону Берг виступав за Шальке на правах оренди. На його рахунку було 10 матчів та один забитий м'яч.
Нагадаємо, Сепп є гравцем Ліверпуля з 2019 року. За цей час він провів лише чотири матчі за основну команду Юргена Клоппа.
Раніше Нуньєс змінив номер у Ліверпулі.
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