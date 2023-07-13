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Нуньєс змінив номер у Ліверпулі

Нуньєс змінив номер у Ліверпулі
Сьогодні 14:40 246 0
Нуньєс змінив номер у Ліверпулі
#Ліверпуль, #Нуньєс, #Футбольні трансфери

Джерело - liverpoolfc.com.

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс у це міжсезоння змінив ігровий номер.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу

Тепер уругваєць виступатиме під 9-м, який раніше належав Роберто Фірміно – бразилець покинув клуб вільним агентом та перейшов в саудівський Аль-Ахлі. 

Нагадаємо, Нуньєс перейшов у Ліверпуль минулого літа з Бенфіки за 80 млн євро. У сезоні АПЛ форвард провів 29 матчів, відзначившись 9 голами та 3 асистами.

Раніше ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе.

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