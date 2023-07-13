Нуньєс змінив номер у Ліверпулі

Джерело - liverpoolfc.com.
Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс у це міжсезоння змінив ігровий номер.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу
Тепер уругваєць виступатиме під 9-м, який раніше належав Роберто Фірміно – бразилець покинув клуб вільним агентом та перейшов в саудівський Аль-Ахлі.
Нагадаємо, Нуньєс перейшов у Ліверпуль минулого літа з Бенфіки за 80 млн євро. У сезоні АПЛ форвард провів 29 матчів, відзначившись 9 голами та 3 асистами.
Раніше ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе.