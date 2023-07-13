Нуньєс змінив номер у Ліверпулі

Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс у це міжсезоння змінив ігровий номер.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу

Тепер уругваєць виступатиме під 9-м, який раніше належав Роберто Фірміно – бразилець покинув клуб вільним агентом та перейшов в саудівський Аль-Ахлі.

Нагадаємо, Нуньєс перейшов у Ліверпуль минулого літа з Бенфіки за 80 млн євро. У сезоні АПЛ форвард провів 29 матчів, відзначившись 9 голами та 3 асистами.

Раніше ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе.