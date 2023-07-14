Чигринський: Луческу – тренер номер один в моїй кар’єрі

Колишній захисник Шахтаря та Барселони Дмитро Чигринський назвав найкращого тренера у своїй кар'єрі.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Український футбол.

"Луческу – тренер номер один в моїй кар’єрі. При ньому я остаточно сформувався як гравець, виграв купу трофеїв.

Він разом з командою вивів мене на рівень, який дозволив потрапити до найкращої команди світу – Барселони. У Луческу колосальний досвід, він супертактик.

Містер жорсткий та вимогливий як тренер. З ним було непросто працювати. Якщо щось тоді мене і дратувало, то з часом я зрозумів, що він все робив правильно – це було для розвитку", — сказав Чигринський.