Джерело - Goal.
Колишній захисник Шахтаря Дмитро Чигринський потрапив до ТОП-10 найгірших трансферів Барселони в історії.
Про це повідомляє видання Goal.
Українець розмістився на 7-й сходинці. Каталонці заплатили за трансфер українця 25 млн євро.
Очолив рейтинг Філіпе Коутінью, який перейшов з Ліверпуля за 160 млн євро.
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Найгірші трансфери Барселони:
1. Філіппе Коутінью (з Ліверпуля за 120+40 млн євро);
2. Антуан Грізманн (з Атлетіко за 120 млн євро);
3. Златан Ібрагімович (з Інтера за 69,5 млн євро);
4. Мартін Брейтвейт (з Леганеса за 18 млн євро);
5. Міралем П'янич (з Ювентуса, в обмін на Артура);
6. Кейррісон (з Палмейрас за 14 млн євро);
7. Дмитро Чигринський (з Шахтаря за 25 млн євро);
8. Александр Глеб (з Арсеналу за 17 млн євро);
9. Джованні (з Крузейро за 18 млн євро);
10. Андре Гомеш (з Валенсії за 35 млн євро);
11. Александр Сонг (з Арсеналу за 18 млн євро);
12. Крістоф Дюгаррі (з Мілана);
13. Дуглас Перейра (з Сан-Паулу за 4 млн євро);
14. Нелсон Семеду (з Бенфіки за 30 млн євро);
15. Еммануель Петі (з Арсеналу).