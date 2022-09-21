Головне
Збірна України розгромно поступилася Шотландії в 1 турі Ліги націй
Вчора 23:41 443
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:13 8520
Шотландія - Україна 3:0. Як це було
Вчора 23:40 12387
Будівельник розгромив Норчеппінг у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 21:44 272
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Вчора 21:07 23650
Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією
Вчора 20:28 3084
Favbet передав партію дронів для потреб ГУР
Вчора 17:17 152
Росію та Білорусь усунули від усіх турнірів з дзюдо до кінця 2022 року
Вчора 15:22 263
Миколенко та Коваленко - у заявці збірної України на гру з Шотландією
Вчора 11:21 490
Геніальний пас Маліновського, голи Ярмоленка, Яремчука, Довбика: як Україна перемагала Шотландію
Вчора 09:45 940
Прямі трансляції

Чигринський - у ТОП-10 найгірших трансферів Барселони за версією Goal

Вчора 22:39 187 0
Очолив рейтинг Філіпе Коутінью
Чигринський - у ТОП-10 найгірших трансферів Барселони за версією Goal
#Барселона, #Дмитро Чигринський

Джерело - Goal.

Колишній захисник Шахтаря Дмитро Чигринський потрапив до ТОП-10 найгірших трансферів Барселони в історії.

Про це повідомляє видання Goal.

Українець розмістився на 7-й сходинці. Каталонці заплатили за трансфер українця 25 млн євро.

Очолив рейтинг Філіпе Коутінью, який перейшов з Ліверпуля за 160 млн євро.

  Актуально: Чигринський підписав новий контракт з Іонікосом

Найгірші трансфери Барселони:

1. Філіппе Коутінью (з Ліверпуля за 120+40 млн євро);
2. Антуан Грізманн (з Атлетіко за 120 млн євро);
3. Златан Ібрагімович (з Інтера за 69,5 млн євро);
4. Мартін Брейтвейт (з Леганеса за 18 млн євро);
5. Міралем П'янич (з Ювентуса, в обмін на Артура);
6. Кейррісон (з Палмейрас за 14 млн євро);
7. Дмитро Чигринський (з Шахтаря за 25 млн євро);
8. Александр Глеб (з Арсеналу за 17 млн ​​євро);
9. Джованні (з Крузейро за 18 млн євро);
10. Андре Гомеш (з Валенсії за 35 млн євро);
11. Александр Сонг (з Арсеналу за 18 млн євро);
12. Крістоф Дюгаррі (з Мілана);
13. Дуглас Перейра (з Сан-Паулу за 4 млн євро);
14. Нелсон Семеду (з Бенфіки за 30 млн євро);
15. Еммануель Петі (з Арсеналу).
Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань 8520
Шотландія - Україна 3:0. Як це було Шотландія - Україна 3:0. Як це було 12387
Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією Трубін та Піхальонок - в основі збірної України на матч з Шотландією 3084
Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо Сабо знищив Циганкова за його гру у Динамо 3104
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй 23650
Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй Шотландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE - Ліга націй 2923
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18195
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5340
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 56724
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 26178
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 51680 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17771 12