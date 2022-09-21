Очолив рейтинг Філіпе Коутінью

Джерело - Goal.

Колишній захисник Шахтаря Дмитро Чигринський потрапив до ТОП-10 найгірших трансферів Барселони в історії.

Про це повідомляє видання Goal.

Українець розмістився на 7-й сходинці. Каталонці заплатили за трансфер українця 25 млн євро.

Очолив рейтинг Філіпе Коутінью, який перейшов з Ліверпуля за 160 млн євро.

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Найгірші трансфери Барселони:

1. Філіппе Коутінью (з Ліверпуля за 120+40 млн євро);

2. Антуан Грізманн (з Атлетіко за 120 млн євро);

3. Златан Ібрагімович (з Інтера за 69,5 млн євро);

4. Мартін Брейтвейт (з Леганеса за 18 млн євро);

5. Міралем П'янич (з Ювентуса, в обмін на Артура);

6. Кейррісон (з Палмейрас за 14 млн євро);

7. Дмитро Чигринський (з Шахтаря за 25 млн євро);

8. Александр Глеб (з Арсеналу за 17 млн ​​євро);

9. Джованні (з Крузейро за 18 млн євро);

10. Андре Гомеш (з Валенсії за 35 млн євро);

11. Александр Сонг (з Арсеналу за 18 млн євро);

12. Крістоф Дюгаррі (з Мілана);

13. Дуглас Перейра (з Сан-Паулу за 4 млн євро);

14. Нелсон Семеду (з Бенфіки за 30 млн євро);

15. Еммануель Петі (з Арсеналу).