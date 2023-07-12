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Муту очолив Нефтчі

Румун отримав посаду головного тренера.
Сьогодні 11:40 161 0
Муту очолив Нефтчі
#Нефтчі

Джерело - neftchi.az.

Колишній гравець Челсі й Фіорентини Адріан Муту очолив Нефтчі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони підписали дворічний контракт. Попереднім місцем роботи румуна був Рапід з Бухареста. Також він працював у Волунтарі, Університаті Крайова, Аль-Вахді U-21 та в збірній Румунії U-21.

Зазначимо, що Муту відомий низкою скандалів з наркотиками. У зв'язку з цим EA Sports називала гравця у серії ігор FIFA вигаданим ім'ям Андрєй Мургу.

Нагадаємо Нефтчі, незважаючи на війну в Україні, взяв участь у передсезонному турнірі на росії.

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