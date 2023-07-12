Джерело - neftchi.az.
Колишній гравець Челсі й Фіорентини Адріан Муту очолив Нефтчі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони підписали дворічний контракт. Попереднім місцем роботи румуна був Рапід з Бухареста. Також він працював у Волунтарі, Університаті Крайова, Аль-Вахді U-21 та в збірній Румунії U-21.
Зазначимо, що Муту відомий низкою скандалів з наркотиками. У зв'язку з цим EA Sports називала гравця у серії ігор FIFA вигаданим ім'ям Андрєй Мургу.
Нагадаємо Нефтчі, незважаючи на війну в Україні, взяв участь у передсезонному турнірі на росії.