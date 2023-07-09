УАФ засудила участь європейських клубів у товариському турнірі в росії

Джерело - УАФ.
Українська асоціація футболу засудила проведення міжнародного товариського турніру в росії (країни теорористі).
Про це йдеться в офіційній заяві УАФ.
"Українська асоціація футболу категорично засуджує участь ФК Нефтчі (Баку), ФК Црвена Звезда (Бєлград) та СК Фенербахче (Стамбул) у товариському турнірі, який проходить у російському санкт-петербурзі.
Актуально: Динамо засудило поїздку Фенербахче до росії
Укотре нагадуємо футбольній спільноті Європи та всього світу, що футбол у росії завжди використовувався як інструмент пропаганди місцевого злочинного режиму", - йдеться у заяві.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!