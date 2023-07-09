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УАФ засудила участь європейських клубів у товариському турнірі в росії

Фенербахче, Нефтчі та Црвена Звезде зіграють на турнірі в санкт-петербурзі
Сьогодні 20:24 203 0
УАФ засудила участь європейських клубів у товариському турнірі в росії
Фото: Getty Images

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу засудила проведення міжнародного товариського турніру в росії (країни теорористі).

Про це йдеться в офіційній заяві УАФ.

"Українська асоціація футболу категорично засуджує участь ФК Нефтчі (Баку), ФК Црвена Звезда (Бєлград) та СК Фенербахче (Стамбул) у товариському турнірі, який проходить у російському санкт-петербурзі.

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Укотре нагадуємо футбольній спільноті Європи та всього світу, що футбол у росії завжди використовувався як інструмент пропаганди місцевого злочинного режиму", - йдеться у заяві.

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