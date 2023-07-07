Депортіво розірвало контракт з Лебеденком

Український захисник Орест Лебеденко залишив Депортіво із Ла-Коруньї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"24-річний Орест Лебеденко більше не є гравцем Депортіво після розірвання контракту, який пов'язував обидві сторони до червня 2025 року. Лебеденко вільний у виборі свого наступного професійного спрямування, у зв'язку з чим Депортиво бажає йому успіху на особистому рівні, а також дякує йому за роботу із січня 2023 року в Ла-Коруньї", - йдеться в повідомленні.