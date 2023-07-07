Депортіво розірвало контракт з Лебеденком

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Орест Лебеденко залишив Депортіво із Ла-Коруньї.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"24-річний Орест Лебеденко більше не є гравцем Депортіво після розірвання контракту, який пов'язував обидві сторони до червня 2025 року. Лебеденко вільний у виборі свого наступного професійного спрямування, у зв'язку з чим Депортиво бажає йому успіху на особистому рівні, а також дякує йому за роботу із січня 2023 року в Ла-Коруньї", - йдеться в повідомленні.
Орест Лебеденко є вихованцем львівських Карпат. З 2019 по 2022 грав за іспанський Луго. Лебеденко перейшов у Депортіво у січні 2023 року, провів за клуб 17 матчів та забив 1 гол.
#OSNOSOS | Orest Lebedenko non continuará no #Dépor https://t.co/x8NAp8MBM1 pic.twitter.com/7ClUDtPzNk— RC Deportivo (@RCDeportivo) July 7, 2023