Запорізький клуб поповнився новачком

Центральний захисник Олександр Ніколишин підписав контракт із запорізьким Металургом.

Про це повідомляє Sport.ua.

18-річний футболіст минулого сезону грав за дві команди: восени 2022 року він у Першій лізі захищав кольори Гірника-Спорт із Горішніх Плавнів (6 матчів), а навесні цього року у Прем'єр-лізі грав за харківський Металіст (6 матчів).

Раніше уродженець Дрогобича виступав за Дніпро-1 U-19.

Запорізький Металург за підсумками минулого сезону посів четверте місце в Першій лізі, після чого в стиках за право грати в УПЛ за сумою двох матчів поступився Вересу (1:0, 1:6).