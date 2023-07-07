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Ніколишин став гравцем Металурга

Запорізький клуб поповнився новачком
Сьогодні 14:26 233 0
Ніколишин став гравцем Металурга
#Металург

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник Олександр Ніколишин підписав контракт із запорізьким Металургом.

Про це повідомляє Sport.ua.

18-річний футболіст минулого сезону грав за дві команди: восени 2022 року він у Першій лізі захищав кольори Гірника-Спорт із Горішніх Плавнів (6 матчів), а навесні цього року у Прем'єр-лізі грав за харківський Металіст (6 матчів).

Раніше уродженець Дрогобича виступав за Дніпро-1 U-19.

Запорізький Металург за підсумками минулого сезону посів четверте місце в Першій лізі, після чого в стиках за право грати в УПЛ за сумою двох матчів поступився Вересу (1:0, 1:6).

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