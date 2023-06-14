Верес знищив Металург у матчі за місце в УПЛ

Верес залишився в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес вдома обіграв запорізький Металург у матчі-відповіді плей-оф за місце в українській Прем'єр-лізі.

Матч завершився з рахунком 6:1.

Відзначимо, що Металург догравав матч у меншості - на 35-й хвилині гри за другу жовту картку арбітр вилучив захисника Богдана Сокола.

Чемпіонат України - УПЛ

Плей-оф, 2-й матч

14 червня

Верес - МФК Металург 6:1 (3:0)

(Перший матч 0:1)

Голи: 1:0 - 16 Крапивний (автогол), 2:0 - 23 Балан, 3:0 - 28 Гагун, 4:0 - 66 Балан, 5:0 - 82 Гайдучик, 6:0 - 89 Гайдучик, 6:1 - 90+2 Могильний

Верес: Когут - Балан, Маткобожик, Хондак (Шух, 77), Гагун, Кучеров, Лебеденко, Блізніченко (В.Шарай, 77), С.Шарай (Годя, 70), Г.Пасіч (Поворознюк, 88), М.Шестаков (Гайдучик, 70).

Металург: Байда - Сокол, Басов (Піддубний, 83), Векляк (Палюх, 64), Польовий (Польовий, 75), Крапивний, Сейтхалілов (Могильний, 46), Шалфєєв, Сад (Сніжко, 75), Білоцерковець, Сидоров.

Попередження: Сокол (22), Сейтхалілов (41), Крапивний (61) - М.Шестаков (58), Г.Пасіч (75).

Вилучення: Сокол (35).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!