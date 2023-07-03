Шевченко: У Мудрика є все, щоб показати себе в АПЛ

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе проявити себе в АПЛ.

Про це розповів екснападник лондонців Андрій Шевченко.

"Думаю, що у Мудрика є все, щоб показати свої здібності, йому просто потрібно бути терплячим і наполегливо працювати, щоб отримати свій шанс.

АПЛ - дуже конкурентний чемпіонат, це одна з найкращих ліг світу.

Сума, яку за нього заплатили, є додатковим тиском. Але я не думаю, що ці гроші роблять вас краще як футболіста, це просто додатковий тиск", - сказав Шевченко.