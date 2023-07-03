Шевченко: У Мудрика є все, щоб показати себе в АПЛ

Джерело - tribuna.com.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе проявити себе в АПЛ.
Про це розповів екснападник лондонців Андрій Шевченко.
"Думаю, що у Мудрика є все, щоб показати свої здібності, йому просто потрібно бути терплячим і наполегливо працювати, щоб отримати свій шанс.
АПЛ - дуже конкурентний чемпіонат, це одна з найкращих ліг світу.
Сума, яку за нього заплатили, є додатковим тиском. Але я не думаю, що ці гроші роблять вас краще як футболіста, це просто додатковий тиск", - сказав Шевченко.
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