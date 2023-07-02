Шикарний результат у першому таймі для нас

Джерело - Чемпіон.

Георгій Судаков оформив дубль наприкінці першої половини матчу 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна.

На 44-й вилині півзахисник відгукнувся на розумний пас із глибини від Михайла Мудрика.

20-річний представник Шахтаря обіграв воротаря французів Люку Шевальє - 2:1.

Відео

Перед цим Судаков реалізував пенальті, зароблений тим-таки Мудриком.

Відео першого гола

Нагадаємо, Україна була змушена відігруватися після швидкого пропущеного м'яча.

Слід додати, що це перший вихід на поле для Михайла Мудрика в межах цього турніру.

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