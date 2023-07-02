Головне
Збірна України сенсаційно переграла Францію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21
Вчора 23:55 915 1
Україна вперше в історії пробилась на футбольний турнір Олімпійських ігор
Сьогодні 00:59 54
Бондаренко вишуканим голом поставив крапку в матчі Франція - Україна у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Сьогодні 00:31 204
Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 23:06 1474
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО
Вчора 22:34 2737
3 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Цуренко та Байндль
Вчора 22:17 642
Збірна Англії здолала Португалію у чвертьфіналі Євро-2023 U-21
Вчора 20:55 742
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік
Вчора 20:03 96942
Україна посіла третю сходинку у медальному заліку Європейських ігор
Вчора 18:39 2249
Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії
Вчора 18:24 376
Блоги
Бондаренко вишуканим голом поставив крапку в матчі Франція - Україна у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Бондаренко вишуканим голом поставив крапку в матчі Франція - Україна у півфіналі Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 00:31 200
Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО
Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:06 1467
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО
Збірна України U-21 пропустила швидкий гол від Франції у матчі 1/4 фіналу Євро-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:34 2737
Світоліна ефектно представила костюм, у якому зіграє на Вімблдоні - ВІДЕО
Світоліна ефектно представила костюм, у якому зіграє на Вімблдоні - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:10 2360
17 років тому збірна України зіграла в 1/4 фіналу ЧС-2006: де зараз головні герої тієї команди
17 років тому збірна України зіграла в 1/4 фіналу ЧС-2006: де зараз головні герої тієї команди Nastya Bolshakova
30.06.2023 23:58 1550
Справжня свобода – це не мати нічого: Правила життя Майка Тайсона
Справжня свобода – це не мати нічого: Правила життя Майка Тайсона Андрій Твердохліб
30.06.2023 11:45 705
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото 🔥🔥🔥
30.06.2023 11:20 1641 1
Ейфорія у Глазго: 2 роки тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020
Ейфорія у Глазго: 2 роки тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 Андрій Дунець
29.06.2023 12:12 2321
Занедбаний та в бур'янах: як нині виглядає стадіон Шахтар у Донецьку - ВІДЕО
Занедбаний та в бур'янах: як нині виглядає стадіон Шахтар у Донецьку - ВІДЕО Андрій Дунець
28.06.2023 21:28 1929
Вчимо й переходимо на рідну українську мову: правила життя Марти Костюк
Вчимо й переходимо на рідну українську мову: правила життя Марти Костюк Андрій Твердохліб
28.06.2023 19:00 1551
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 9 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 9 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2023 11:38 5167
26 років тому Тайсон відкусив вухо Холіфілду
26 років тому Тайсон відкусив вухо Холіфілду Valeriy Ruchka
28.06.2023 11:36 8042
Народження СуперМаріо: легендарному дублю Балотеллі на Євро-2012 - 11 років - ВІДЕО
Народження СуперМаріо: легендарному дублю Балотеллі на Євро-2012 - 11 років - ВІДЕО Андрій Дунець
28.06.2023 11:33 2102
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки Nastya Bolshakova
28.06.2023 10:43 2913
Віват король, віват! 34 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч
Віват король, віват! 34 роки тому Блохін зіграв свій прощальний матч Valeriy Ruchka
28.06.2023 10:23 8824
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 Андрій Дунець
28.06.2023 10:15 28864
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік Андрій Твердохліб
28.06.2023 08:56 21465 1
Гравці збірної України U-21 "привезли" курйозний гол у власні ворота в матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО
Гравці збірної України U-21 "привезли" курйозний гол у власні ворота в матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
27.06.2023 23:13 3065
Збірна України U-21 у стрімкій атаці відкрила рахунок у матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО
Збірна України U-21 у стрімкій атаці відкрила рахунок у матчі з Іспанією на Євро-2023 - ВІДЕО Андрій Дунець
27.06.2023 22:46 2291
"Ну шо, синку, пора додому?" - Динамо креативним відео із Суркісом оголосило про повернення Ярмоленка
"Ну шо, синку, пора додому?" - Динамо креативним відео із Суркісом оголосило про повернення Ярмоленка Андрій Дунець
27.06.2023 17:10 1121
Прямі трансляції

Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО

Шикарний результат у першому таймі для нас
Вчора 23:06 Андрій Дунець 1474 0
Судаков після геніального пасу Мудрика вивів збірну України U-21 вперед у матчі з Францією на Євро-2023 - ВІДЕО
#Збірна України U-21, #Георгій Судаков, #Михайло Мудрик, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

Георгій Судаков оформив дубль наприкінці першої половини матчу 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна.

На 44-й вилині півзахисник відгукнувся на розумний пас із глибини від Михайла Мудрика.

20-річний представник Шахтаря обіграв воротаря французів Люку Шевальє - 2:1.

Відео

Перед цим Судаков реалізував пенальті, зароблений тим-таки Мудриком.

Відео першого гола

Нагадаємо, Україна була змушена відігруватися після швидкого пропущеного м'яча.

Слід додати, що це перший вихід на поле для Михайла Мудрика в межах цього турніру.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 21330
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 12248
Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік Європейські ігри-2023: підсумковий медальний залік 96942
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 33899
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 11426
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 18772
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 302723 6
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21814
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20984
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115154
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102240 4
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 86694 4