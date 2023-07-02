Джерело - Чемпіон.
Георгій Судаков оформив дубль наприкінці першої половини матчу 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна.
На 44-й вилині півзахисник відгукнувся на розумний пас із глибини від Михайла Мудрика.
20-річний представник Шахтаря обіграв воротаря французів Люку Шевальє - 2:1.
Відео
Перед цим Судаков реалізував пенальті, зароблений тим-таки Мудриком.
Відео першого гола
Нагадаємо, Україна була змушена відігруватися після швидкого пропущеного м'яча.
Слід додати, що це перший вихід на поле для Михайла Мудрика в межах цього турніру.
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