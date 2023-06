Арсенал близький до підписання захисника Аякса Тімбера

Арсенал знаходиться на завершальній стадії трансферу захисника Аякса Юррієна Тімбера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що клубам залишилося узгодити лише деякі деталі. Сума переходу складе 45-48 мільйонів євро.

Фіналізація підписання - тільки питання часу.

Jurrien Timber deal, now at final stages as revealed earlier. But no medical has been scheduled yet and there are still some details to clarify between clubs.



Looks like matter of time and then Mikel Arteta will have one more top signing.



