Кай Гаверц прокоментував перехід в Арсенал

Німецький нападник Кай Гаверц пояснив перехід в Арсенал, до якого він перейшов після трьох років виступів за Челсі.

Про це розповів сам футболіст.

"Для мене дуже зворушливо приєднатися до цього чудового клубу і стати частиною сім'ї Арсеналу. У цього клубу дуже багата історія, і я сподіваюся, що ми зможемо багато чого досягти. У складі Арсеналу сильний менталітет, і це можна відчути. Це була одна з причин, чому проти Арсеналу останнім часом було так важко грати. Мета полягає в тому, щоб вигравати трофеї, і я збираюся віддати все, щоб зробити це для вболівальників і всіх у клубі. Тепер я з нетерпінням чекаю зустрічі з усіма гравцями і персоналом, коли ми повернемося на передсезонну підготовку", – зізнався Гаверц.

Раніше Челсі оголосив про перехід Гаверца в Арсенал.