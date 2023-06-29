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Гаверц пояснив перехід в Арсенал

Кай Гаверц прокоментував перехід в Арсенал
Сьогодні 10:25 328 0
Гаверц пояснив перехід в Арсенал
#Кай Гаверц, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Німецький нападник Кай Гаверц пояснив перехід в Арсенал, до якого він перейшов після трьох років виступів за Челсі.

Про це розповів сам футболіст.

"Для мене дуже зворушливо приєднатися до цього чудового клубу і стати частиною сім'ї Арсеналу. У цього клубу дуже багата історія, і я сподіваюся, що ми зможемо багато чого досягти.

У складі Арсеналу сильний менталітет, і це можна відчути. Це була одна з причин, чому проти Арсеналу останнім часом було так важко грати.

Мета полягає в тому, щоб вигравати трофеї, і я збираюся віддати все, щоб зробити це для вболівальників і всіх у клубі. Тепер я з нетерпінням чекаю зустрічі з усіма гравцями і персоналом, коли ми повернемося на передсезонну підготовку", – зізнався Гаверц.

Раніше Челсі оголосив про перехід Гаверца в Арсенал.

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