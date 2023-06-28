Манчестер Юнайтед має намір завершити трансфер Онани з Інтера

Сума трансферу може скласти 50 мільйонів євро

Манчестер Юнайтед працює над тим, щоб завершити трансфер воротаря Інтера Андре Онана протягом наступних 48 годин.

Про це повідомляє Goal.

Спортивний директор італійського клубу П'єро Аузіліо вже зустрівся з директором "червоних дияволів" Девідом Гаррісоном щодо можливого трансферу 27-річного футболіста.

Тепер Аузіліо планує зустрітися з керівництвом Юнайтед і оточенням Онана протягом наступних двох днів, щоб узгодити останні деталі переходу.

Сума трансферу може скласти 50 мільйонів євро.

Повідомлялося, що Інтер може підписати Трубіна на заміну Онані.

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