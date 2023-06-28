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Манчестер Юнайтед має намір завершити трансфер Онани з Інтера

Сума трансферу може скласти 50 мільйонів євро
Сьогодні 22:00 206 0
Манчестер Юнайтед має намір завершити трансфер Онани з Інтера
#Інтер, #Манчестер Юнайтед, #Онана

Джерело - Goal.com.

Манчестер Юнайтед працює над тим, щоб завершити трансфер воротаря Інтера Андре Онана протягом наступних 48 годин.

Про це повідомляє Goal.

Спортивний директор італійського клубу П'єро Аузіліо вже зустрівся з директором "червоних дияволів" Девідом Гаррісоном щодо можливого трансферу 27-річного футболіста.

Тепер Аузіліо планує зустрітися з керівництвом Юнайтед і оточенням Онана протягом наступних двох днів, щоб узгодити останні деталі переходу.

Сума трансферу може скласти 50 мільйонів євро.

Повідомлялося, що Інтер може підписати Трубіна на заміну Онані.

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