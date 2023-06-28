Манчестер Юнайтед має намір завершити трансфер Онани з Інтера

Джерело - Goal.com.
Манчестер Юнайтед працює над тим, щоб завершити трансфер воротаря Інтера Андре Онана протягом наступних 48 годин.
Про це повідомляє Goal.
Спортивний директор італійського клубу П'єро Аузіліо вже зустрівся з директором "червоних дияволів" Девідом Гаррісоном щодо можливого трансферу 27-річного футболіста.
Тепер Аузіліо планує зустрітися з керівництвом Юнайтед і оточенням Онана протягом наступних двох днів, щоб узгодити останні деталі переходу.
Сума трансферу може скласти 50 мільйонів євро.
Повідомлялося, що Інтер може підписати Трубіна на заміну Онані.
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