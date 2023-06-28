Головне
Україна піднялась на друге місце в медальному заліку Європейських ігор-2023
Сьогодні 21:59 564
Челсі оголосив про перехід Гаверца в Арсенал
Сьогодні 22:15 160
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 22:09 13384
Збірна України зі стрибків у воду виграла медальний залік Європейських ігор-2023
Сьогодні 21:11 303
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 20:28 43993
Українські стрибуни Колодій та Коновалов виграли Європейські ігри
Сьогодні 20:24 810
Вчимо й переходимо на рідну українську мову: правила життя Марти Костюк
Сьогодні 19:00 514
Тоттенгем зробить пожертву під час благодійного матчу з Шахтарем
Сьогодні 16:59 475
Хижняк вийшов до півфіналу Європейських ігор та здобув путівку на Олімпійські Ігри-2024
Сьогодні 16:55 1518
Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета
Сьогодні 15:23 1041
Прямі трансляції

Ребров: Важливо, щоб усі збірні діяли за однією моделлю гри

Головний тренер збірної України прокоментував перемогу молодіжної команди над Іспанією
Сьогодні 21:42 211 0
Ребров: Важливо, щоб усі збірні діяли за однією моделлю гри
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна має готувати футболістів до національної команди.

Про це заявив головний тренер збірної України Сергій Ребров.

"Вирішив підтримати нашу збірну. Подякував їм за те, що вони пройшли до наступного раунду. Вони повністю на це заслужили. Мені цікаво подивитися кандидатів до національної збірної. Вважаю, що ми маємо багато талановитих молодих гравців, до яких потрібно знайти підхід.

  Актуально: Ребров відреагував на повернення Ярмоленка у Динамо

Головне завдання – підготувати їх до національної команди. І важливо, щоб усі збірні діяли за однією моделлю гри", - заявив Ребров.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 23866
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 28773
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 43993
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 13384
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 30819
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 13710
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21441 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11400
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 78088 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 37481 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19088 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 28040