Ребров: Важливо, щоб усі збірні діяли за однією моделлю гри

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна має готувати футболістів до національної команди.
Про це заявив головний тренер збірної України Сергій Ребров.
"Вирішив підтримати нашу збірну. Подякував їм за те, що вони пройшли до наступного раунду. Вони повністю на це заслужили. Мені цікаво подивитися кандидатів до національної збірної. Вважаю, що ми маємо багато талановитих молодих гравців, до яких потрібно знайти підхід.
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Головне завдання – підготувати їх до національної команди. І важливо, щоб усі збірні діяли за однією моделлю гри", - заявив Ребров.
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