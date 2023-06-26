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Мессі - найкращий іноземний гравець Ліги 1 минулого сезону

Аргентинець зробив 32 результативні дії в 32 матчах чемпіонату
Сьогодні 18:18 219 0
Мессі - найкращий іноземний гравець Ліги 1 минулого сезону
Фото: Getty Images
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник ПСЖ Ліонель Мессі ПСЖ отримав приз найкращого іноземного гравця Ліги 1 за підсумками сезону 2022/23.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Аргентинець за 32 матчі у межах французького чемпіонату у минулому сезоні забив 16 голів та віддав 16 асистів.

Мессі також був номінований на звання найкращого гравця сезону у Лізі 1, але нагороду завоював інший гравець парижан Кіліан Мбаппе.

Раніше Тюрам відмовив ПСЖ.

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