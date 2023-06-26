Мессі - найкращий іноземний гравець Ліги 1 минулого сезону

Джерело - Чемпіон.
Колишній нападник ПСЖ Ліонель Мессі ПСЖ отримав приз найкращого іноземного гравця Ліги 1 за підсумками сезону 2022/23.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.
Аргентинець за 32 матчі у межах французького чемпіонату у минулому сезоні забив 16 голів та віддав 16 асистів.
Мессі також був номінований на звання найкращого гравця сезону у Лізі 1, але нагороду завоював інший гравець парижан Кіліан Мбаппе.
LIONEL MESSI ELECTED BEST FOREIGN PLAYER 🇦🇷🌟 pic.twitter.com/wMYTMGoIq9— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) June 26, 2023
Раніше Тюрам відмовив ПСЖ.
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