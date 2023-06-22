Форвард Боруссії відмовив ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Маркус Тюрам, який цього літа залишить менхенгладбаську Боруссію вільним агентом, відмовив ПСЖ.

Про це повідомляє L'Equipe.

Протягом кількох тижнів паризький клуб намагався роздобути француза, але в підсумку отримав лише відмову.

Маркусу не сподобалися багато речей у ПСЖ. По-перше, клуб не готовий гарантувати йому ігровий час на позиції "дев'ятки".

По-друге, у клубі досі немає ясності щодо коротких і середньострокових перспектив. Клуб навіть не знає, хто буде тренером і в який футбол гратиме ПСЖ наступного сезону.

Маркус не хоче переходити до клубу, в якому не може поспілкуватися з тренером, щоб дізнатися плани щодо самого себе.

Раніше повідомлялося, що Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.