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Тюрам відмовив ПСЖ

Форвард Боруссії відмовив ПСЖ
Сьогодні 22:12 198 0
Тюрам відмовив ПСЖ
#Боруссія Менхенгладбах, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Маркус Тюрам

Джерело - Чемпіон.

Маркус Тюрам, який цього літа залишить менхенгладбаську Боруссію вільним агентом, відмовив ПСЖ.

Про це повідомляє L'Equipe.

Протягом кількох тижнів паризький клуб намагався роздобути француза, але в підсумку отримав лише відмову.

Маркусу не сподобалися багато речей у ПСЖ. По-перше, клуб не готовий гарантувати йому ігровий час на позиції "дев'ятки".

По-друге, у клубі досі немає ясності щодо коротких і середньострокових перспектив. Клуб навіть не знає, хто буде тренером і в який футбол гратиме ПСЖ наступного сезону.

Маркус не хоче переходити до клубу, в якому не може поспілкуватися з тренером, щоб дізнатися плани щодо самого себе.

Раніше повідомлялося, що Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.

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