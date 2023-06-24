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Кампуш залишить ПСЖ одночасно з Мбаппе

Останнім часом керівництво почало сумніватися в методах роботи Кампуша
Сьогодні 10:01 209 0
Кампуш залишить ПСЖ одночасно з Мбаппе
Фото: Getty Images
#ПСЖ, #Луїш Кампуш

Джерело - PSG Community.

Впродовж кількох наступних тижнів спортивний радник ПСЖ Луїш Кампуш залишить клуб.

Про це повідомляє PSG Community.

Останнім часом керівництво почало сумніватися в методах роботи Кампуша. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі невдоволений роботою спортивного радника через те, що Кіліан Мбаппе відмовляється продовжувати контракт і хоче перейти в Реал.

Відхід португальського спеціаліста з ПСЖ відбудетья одночасно з переходом Мбаппе в Реал.

Нагадаємо, Реал відмовляється платити 250 млн євро за Мбаппе.

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