Кампуш залишить ПСЖ одночасно з Мбаппе

Останнім часом керівництво почало сумніватися в методах роботи Кампуша

Джерело - PSG Community.

Впродовж кількох наступних тижнів спортивний радник ПСЖ Луїш Кампуш залишить клуб.

Про це повідомляє PSG Community.

Останнім часом керівництво почало сумніватися в методах роботи Кампуша. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі невдоволений роботою спортивного радника через те, що Кіліан Мбаппе відмовляється продовжувати контракт і хоче перейти в Реал.

Відхід португальського спеціаліста з ПСЖ відбудетья одночасно з переходом Мбаппе в Реал.

Нагадаємо, Реал відмовляється платити 250 млн євро за Мбаппе.

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