Реал відмовляється платити 250 млн євро за Мбаппе

Кіліан Мбаппе влітку може змінити клуб

Реал та ПСЖ не погодили трансфер форварда Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє видання COPE.

У стані "вершкових" стежать за розвитком подій навколо можливого відходу гравця. Мадридський клуб не збирається віддавати за француза 250 млн євро.

"У спортивному відділі немає жодної угоди. У ПСЖ є три рівні влади, на рівні спортивного менеджменту немає угоди", – заявив журналіст Педро Мората.

Утаборі парижан розраховують продати Кіліана цього літа, щоб виручити з трансферу бодай якісь кошти. Чемпіон Франції розглядатиме суму у розмірі 150-200 млн євро.

Повідомлялося, що Реал виділить 120 млн євро на трансфер Мбаппе.

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