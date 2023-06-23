Аль-Хілаль намагається підписати хавбека Манчестер Сіті Сілву

Клуб з Саудівської Аравії готовий запропонувати гравцю зарплатню у 75 мільйонів фунтів на рік

Джерело - Daily Mail.

Аль-Хілаль зацікавлений у підписанні півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

Про це повідомляє Daily Mail.

Саудити намагаються переконати португальця покинути АПЛ та продовжити кар'єру у місцевій лізі.

Аль-Хілаль готовий запропонувати Сілві зарплатню у 75 мільйонів фунтів на рік.

Сілва роздумує на майбутнім, але схиляється до переходу в команду, яка буде ближчою до його рідного Лісабону. 28-річний півзахисник також цікавий ПСЖ.

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