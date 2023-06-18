Дженоа готує угоду щодо таланта Ювентуса

Футболіст може залишити нинішню команду

Дженоа працює над тим, щоб переконати Ювентус погодитися на угоду з півзахисником Фабіо Міретті.

Про це повідомляє Il Secolo XIX.

19-річний італієць увірвався в першу команду Массіміліано Аллегрі в Турині цього сезону, провівши 1832 хвилини гри в 40 матчах у всіх турнірах. Він вразив і був рекламований як ще один приклад успіху другої команди, що розвивається в їхній команді Наступного покоління.

Дженоа повернулася до Серії А під керівництвом тренера Альберто Джилардіно, і тепер вони працюють над посиленням свого колективу перед сезоном, бажаючи уникнути пониження до другого дивізіону.

Дженоа перебуває в тісному контакті з Ювентусом, оскільки вони намагаються знайти місце для Міретті. Спочатку бьянконері чинили опір їхнім зусиллям, але лігурійська команда відмовляється здаватись.

Стара синьйора готується розпочати нову еру в Турині після різноманітних проблем поза полем цього сезону, і очікується, що нинішнього літа трохи скоротять свій склад.

Раніше повідомлялося, що Ювентус хоче підписати захисника Реала Одріосолу.