Головне
Мудрик, Трубін, Судаков та Ванат - у заявці молодіжної збірної України на Євро-2023
Сьогодні 17:00 789
Коли говорять футболісти, експерти мовчать. Ман Сіті виграв Лігу чемпіонів, а Інтер не програв сезон
Сьогодні 19:23 226
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 19:13 5049
Суддю, якого відсторонила УАФ, призначено на матч Ґібралтар - Франція
Сьогодні 17:52 576
Лавриненко - новий головний тренер Вереса
Сьогодні 14:05 735
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 12:14 96228 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:05 120509
4 роки тому збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20
Сьогодні 10:23 496
Бондар та Піхальонок пропустять матчі збірної України через травми
Вчора 23:18 547
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі
Вчора 22:59 1198
Прямі трансляції

Ювентус хоче підписати захисника Реала Одріосолу

Ювентус шукає заміну Куадрадо
Сьогодні 19:41 172 0
Ювентус хоче підписати захисника Реала Одріосолу
Фото: Getty Images
#Реал Мадрид, #Ювентус, #Альваро Одріосола

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Ювентус зацікавлений у підписанні правого захисника Реала Альваро Одріосоли.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.

Туринський клуб звернув увагу на 27-річного іспанця з огляду на можливий відхід Хуана Куадрадо, який скоріш за все не підписуватиме новий контракт.

Окрім Одріосоли у списку "б'янконері" є ще два імені - Еміль Гольм зі Спеції та одноклубник Альваро Лукас Васкес.

Нагадаємо, Ювентус підготував новий контракт для Рабйо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 96228 4
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі 1372
Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй Хорватія дотиснула Нідерланди у півфіналі Ліги націй 1751
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 120509
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 9520
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 5049
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15080
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 301208 6
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 112325
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21044
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22188
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74472