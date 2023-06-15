Ювентус хоче підписати захисника Реала Одріосолу

Ювентус шукає заміну Куадрадо

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Ювентус зацікавлений у підписанні правого захисника Реала Альваро Одріосоли.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.

Туринський клуб звернув увагу на 27-річного іспанця з огляду на можливий відхід Хуана Куадрадо, який скоріш за все не підписуватиме новий контракт.

Окрім Одріосоли у списку "б'янконері" є ще два імені - Еміль Гольм зі Спеції та одноклубник Альваро Лукас Васкес.

Нагадаємо, Ювентус підготував новий контракт для Рабйо.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!