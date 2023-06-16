Перехід до МЛС - не означає вихід футболіста на пенсію.

Про це заявив захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов.

Коваленко: Кривцову буде нелегко з Мессі

"В мене була думка, що МЛС - це такий чемпіонат, куди я можу приїхати і зі своїм досвідом стати та роздавати паси. Але там бігають набагато більше, ніж в УПЛ. Атака на атаку. Там зовсім не пенсія, потрібно працювати ще важче. Новина про перехід Мессі - підтвердження цьому. За інформацією, яку я прочитав, вже всі квитки на матчі розкуплені", - сказав Кривцов.