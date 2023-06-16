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Кривцов: МЛС - це не пенсія

Захисник Інтер Маямі розповів про гру в МЛС
Сьогодні 16:53 293 0
Кривцов: МЛС - це не пенсія
#MLS, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Перехід до МЛС - не означає вихід футболіста на пенсію.

Про це заявив захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов.

  Коваленко: Кривцову буде нелегко з Мессі

"В мене була думка, що МЛС - це такий чемпіонат, куди я можу приїхати і зі своїм досвідом стати та роздавати паси. Але там бігають набагато більше, ніж в УПЛ. Атака на атаку. Там зовсім не пенсія, потрібно працювати ще важче. Новина про перехід Мессі - підтвердження цьому. За інформацією, яку я прочитав, вже всі квитки на матчі розкуплені", - сказав Кривцов.

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