Коваленко: Кривцову буде нелегко з Мессі

Гравцям Інтера Маямі буде важко грати з аргентинським нападником Ліонелем Мессі.

Про це розповів найтитулованіший українець в історії американської МЛС Дмитро Коваленко в інтерв'ю Fanday.

"Прихід такої зірки, як Мессі, може негативно вплинути на мікроклімат у колективі. Коли ти сидиш у роздягальні поряд із людиною, яка отримує 60 мільйонів, а ти заробляєш у десятки разів менше – це дається взнаки. Але всі хлопці повинні розуміти, що це Мессі, і він такий один.

Щоб зупинити Мессі, Кривцову треба хапати його за п'яти, "кусати". Але зрозуміло, що ніхто Ліонеля не чіпатиме. Кривцову та іншим гравцям команди буде нелегко проти Мессі на тренуваннях Інтер Маямі", – розповів Коваленко.