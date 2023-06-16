Манчестер Сіті націлився на трансфер хавбека збірної Англії

Деклан Райс влітку змінить клуб

Півзахисник Вест Гема та збірної Англії Деклан Райс влітку може перейти у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Манчестер Сіті планує нав'язати боротьбу Арсеналу за Деклана Райса.

"Містяни" не впевнені, що влітку зможуть зберегти кількох гравців, тому хочуть підготуватися до ймовірних відходів. Тому півзахисник Вест Хема став однією з цілей Пепа Гвардіоли. Арсенал готує другу пропозицію і готовий підвищити суму за гравця до 90 мільйонів без врахування бонусів, щоб перешкодити Манчестер Сіті.

Раніше Вест Гем відхилив першу пропозицію Арсенала щодо Райса.