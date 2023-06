Вест Гем відхилив першу пропозицію Арсенала щодо Райса

Перша офіційна пропозиція Арсенала щодо Деклана Райса була відхилена.

Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.

Вест Гем не вразила ані загальна сума, ані сама структура пропозиції.

Арсенал з часом зробить нову, але у Вест Гемі очікують, що у боротьбу за гравця увійде Манчестер Сіті.

First Arsenal bid for Declan Rice rejected by @WestHam, who are unimpressed by both the size and the structure of the offer. Arsenal will be back but West Ham anticipating Man City will come in for him. City exploring options currently.