Хавбек Челсі Канте придбає клуб з третього дивізіону Бельгії

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте придбав бельгійський клуб Віртон, який за підсумками минулого сезону вилетів у третій дивізіон.

Про це повідомляє журналіст Саша Талов'єрі.

Француз особисто їздив на базу команди, щоб оцінити інфраструктуру клубу.

Канте подав пропозицію про купівлю контрольного пакету акцій команди, яку нинішній власник Флавіо Бекка вважав задовільним.

Бельгійська федерація футболу вже проінформована про процес продажу Віртона. Зараз триває оформлення усіх необхідних документів.

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