Півзахисник Челсі Н'Голо Канте перебуває за крок від переходу в Аль-Іттіхад.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні сторони підпишуть усі документи. Раніше повідомлялося, що контракт буде розрахований до 2025-го року. Також відомо, що хавбек пройшов першу частину медичного огляду. Очікується, що в новому клубі француз отримуватиме 100 мільйонів.

Зазначимо, що 32-річний Канте перейде в Аль-Іттіхад у статусі вільного агента. Його контракт із лондонцями закінчується наприкінці червня, а про пролонгацію співпраці гравець не зміг домовитися.

З Челсі Н'Голо виграв АПЛ, Кубок Англії, Лігу Європи, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і КЧС. Сезон-2022/23 Канте майже повністю пропустив через травму. У всіх турнірах цієї кампанії він провів 9 матчів за синіх і віддав 1 асист.

