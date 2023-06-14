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Бражко наступний сезон проведе у Динамо

Динамо поверне гравця
Сьогодні 09:48 437 0
Бражко наступний сезон проведе у Динамо
#Динамо Київ, #Зоря, #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Володимир Бражко повернеться із Зорі до Динамо і наступний сезон гарантовано проведе в київській команді.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Кого Динамо буде купувати? Наскільки я розумію, іноземців не розглядають. Зараз йде мова про те, щоби повернути Сергія Булецу і Володимира Бражка.

Бражко гарантовано залишається в київському Динамо на наступний сезон. З приводу Булеци, якщо він переконає Луческу, що зможе бути корисним для Динамо наступного сезону, тоді він залишиться у Динамо" якщо ні, то він повернеться у Зорю", - розповів Циганик.

Зоря орендувала Бражка у Динамо до 2024 року, але за киянами залишилося право достроково повернути гравця.

Раніше Луческу відхилив пропозицію ЦСКА.

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