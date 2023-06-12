Луческу відхилив пропозицію ЦСКА

ЦСКА хотів запросити тренера Динамо

Софійський ЦСКА хотів домовитися про співпрацю із 77-річним головним тренером Динамо Мірчею Луческу.

Про це повідомляє Тема Спорт.

У болгарському клубі пропонували досвідченому фахівцю посаду спортивного директора, проте зрештою Луческу від такої можливості відмовився.

Вважається, що тепер Луческу обирає між двома варіантами – залишитися у Динамо, з яким у нього контракт до літа 2024 року, або ж перейти у Фенербахче, де Мірчі вже запропонували посаду головного тренера.

Також повідомлялося, що Луческу міг очолити Сантос.

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