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Циганик: Шахтар заплатить за ван Леувена 500-700 тисяч євро

У Зорі будуть тренерські перестановки
Сьогодні 21:56 201 0
Циганик: Шахтар заплатить за ван Леувена 500-700 тисяч євро
#Зоря, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар має заплатити Зорі за нідерландського тренера Патріка ван Леувена приблизно 500-700 тисяч євро. 

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Саме таку суму прописано у контракті тренера за дострокове розірвання контракту з луганським клубом.

Також наголошується, що керівництво Зорі розглядає як наступника ван Леувена українського фахівця Олександра Бабича.

Нагадаємо, що Бабич відомий по роботі з Чорноморцем, Маріуполем та Кривбасом.

Раніше повідомлялося, що Русин став найкращим гравцем Зорі у сезоні-2022/2023.

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