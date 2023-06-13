Циганик: Шахтар заплатить за ван Леувена 500-700 тисяч євро

Джерело - Чемпіон.
Шахтар має заплатити Зорі за нідерландського тренера Патріка ван Леувена приблизно 500-700 тисяч євро.
Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.
Саме таку суму прописано у контракті тренера за дострокове розірвання контракту з луганським клубом.
Також наголошується, що керівництво Зорі розглядає як наступника ван Леувена українського фахівця Олександра Бабича.
Нагадаємо, що Бабич відомий по роботі з Чорноморцем, Маріуполем та Кривбасом.
Раніше повідомлялося, що Русин став найкращим гравцем Зорі у сезоні-2022/2023.