Циганик: Шахтар заплатить за ван Леувена 500-700 тисяч євро

У Зорі будуть тренерські перестановки

Джерело - Чемпіон.

Шахтар має заплатити Зорі за нідерландського тренера Патріка ван Леувена приблизно 500-700 тисяч євро.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Саме таку суму прописано у контракті тренера за дострокове розірвання контракту з луганським клубом.

Також наголошується, що керівництво Зорі розглядає як наступника ван Леувена українського фахівця Олександра Бабича.

Нагадаємо, що Бабич відомий по роботі з Чорноморцем, Маріуполем та Кривбасом.

Раніше повідомлялося, що Русин став найкращим гравцем Зорі у сезоні-2022/2023.