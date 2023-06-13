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Русин став найкращим гравцем Зорі у сезоні-2022/2023

Зоря обрала найкращого гравця луганської команди у сезоні 2022/2023.
Сьогодні 14:38 174 0
Русин став найкращим гравцем Зорі у сезоні-2022/2023
#Зоря, #Назарій Русин

Джерело - zarya-lugansk.com.

Форвард Назарій Русин став найкращим гравцем Зорі у сезоні-2022/23.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Серед усіх футболістів уболівальники луганської команди віддали найбільшу кількість голосів за Русина в опитуванні на офіційному сайті команди.

Крім того, нападник став найкращим бомбардиром Зорі цього сезону. Русин відіграв 30 матчів за команду, в яких забив 13 м’ячів та віддав шість результативних передач. Футболіст був викликаний до збірної України та готується з командою до відбіркових матчів ЧЄ-2024.

Зоря посіла третє місце у турнірній таблиці чемпіонату України і гратиме у кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Раніше Хлань розірвав контракт із Зорею.

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