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Кімміх: Пропустили два безглузді м'ячі від збірної України

Йозуа Кімміх прокоментував нічию зі збірною України
Сьогодні 09:10 425 0
Кімміх: Пропустили два безглузді м'ячі від збірної України
#Кімміх

Джерело - sport.ua.

Збірна Німеччини допустила надто багато помилок у товариському матчі проти команди України.

Про це розповів хавбек німців Йозуа Кімміх.

"Ми розпочали гру дуже добре. Все було чудово, швидко забили гол, але потім пропустили два безглузді м'ячі. Потім рахунок став 1:3 після ще однієї простої помилки. Це саме те, що нам потрібно припинити робити у наступних матчах.

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В кінці, на щастя, ми винагородили себе двома голами", – сказав Кімміх.

Раніше визначився найкращий гравець матчу Німеччина - Україна.

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