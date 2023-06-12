Ребров: Могли забивати більше

Збірна України не змогла використати усі свої шанси у товариському матчі проти Німеччини (3:3).

Про це розповів головний тренер українців Сергій Ребров.

"Ми намагалися на кожну позицію створити конкуренцію. Випали ці гравці, але до них немає жодних питань із приводу тренувального процесу. Треба було вирішувати, але я впевнений, що вони все розуміють. Ці гравці готуватимуться до офіційних матчів.

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Це неофіційна гра. Я вважаю, що ми створювали достатньо моментів, могли забивати навіть більше", - відзначив Ребров.