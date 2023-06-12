Аллегрі відхилив першу пропозицію Аль-Хілаля

Массіміліано Аллегрі може покинути Ювентус

Аль-Хілаль веде переговори з головним тренером Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У Монте-Карло, де наставник Ювентуса проводить свою відпустку, відбулася зустріч між самим Аллегрі та представниками Аль-Хілаля. Італієць відхилив пропозицію з зарплатою в розмірі 20 мільйонів євро, але саудівці вже готують покращений варіант з 10-мільйонним підписним бонусом.

За чинним контрактом з Ювентусом, який розрахований до кінця сезону 2024/25, Аллегрі заробляє 7 мільйонів євро на рік.

Аль-Хілаль, який став чемпіоном Саудівської Аравії в сезоні 2022/23, на пост нового головного тренера також розглядає Жозе Моурінью.