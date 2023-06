Аль-Хілаль має намір призначити головним тренером Моурінью

Саудівський Аль-Хілаль має намір запросити на посаду головного тренера Роми Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Football Talk.

Клуб готовий сфокусувати свої сили на призначення португальця після того, як не вдалося підписати нападника Ліонеля Мессі.

Найближчим часом Аль-Хілаль зробить офіційний запит.

💣🚨 Saudi Arabian club Al-Hilal is setting its sights on Portuguese coach José Mourinho as a prime managerial candidate. After the failed attempt to sign Lionel Messi, Al-Hilal are reportedly determined to make a statement by securing the services of the experienced manager. 🇸🇦… pic.twitter.com/HgVAdS7LQv