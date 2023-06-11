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Аль-Хілаль має намір призначити головним тренером Моурінью

Клуб готовий сфокусувати свої сили на призначення португальця
Сьогодні 20:38 207 0
Аль-Хілаль має намір призначити головним тренером Моурінью
Фото: Getty Images
#Аль-Хілаль, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Саудівський Аль-Хілаль має намір запросити на посаду головного тренера Роми Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Football Talk.

Клуб готовий сфокусувати свої сили на призначення португальця після того, як не вдалося підписати нападника Ліонеля Мессі.

Найближчим часом Аль-Хілаль зробить офіційний запит.

Нагадаємо, керівництво Аль-Хілаля зацікавлене у запрошенні Неймара.

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