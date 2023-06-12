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Уругвай переміг Італію в фіналі чемпіонату світу U-20

Лусіано Родрігес відзначився переможним голом наприкінці поєдинку
Сьогодні 08:54 719 0
Уругвай переміг Італію в фіналі чемпіонату світу U-20
#Чемпіонат світу U-20, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна Уругваю здобула перемогу над Італією в межах фіналу чемпіонату світу серед гравців до 20-и років.

Матч завершився з рахунком 1:0. Лусіано Родрігес відзначився переможним голом наприкінці поєдинку.

Чемпіонат світу U-20
Фінал, 12 червня

Уругвай U-20 - Італія U-20 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Родрігес

Раніше Ротань назвав склад молодіжної збірної України на збір перед Євро-2023.

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