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Ротань назвав склад молодіжної збірної України на збір перед Євро-2023
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Ротань назвав склад молодіжної збірної України на збір перед Євро-2023

Найбільше представництво в молодіжці наразі будуть мати Шахтар (чотири гравці), Динамо, Чорноморець та Зоря (по три).
Сьогодні 14:25 268 0
Ротань назвав склад молодіжної збірної України на збір перед Євро-2023
#Руслан Ротань

Джерело - УАФ.

Для підготовки молодіжної збірної України до фінальної частини Євро-2023 (U-21) головний тренер команди Руслан Ротань викликав 25 футболістів з восьми українських та шести закордонних клубів. 

Про це повідомляє УАФ.

До офіційної заявки молодіжної збірної України на Євро-2023 ввійдуть 23 гравці:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Олександр Сапутін (ЗоряЛуганськ).

Захисники: Олексій Сич (Кортрейк, Бельгія), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Олександр Драмбаєв (Зюльте-Варегем, Бельгія), Ростислав Лях (Рух Львів).

Півзахисники: Максим Брагару, Даниїл Алефіренко (обидва — Чорноморець Одеса), Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Дмитро Криськів (усі — Шахтар Донецьк), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Володимир Бражко (Зоря Луганськ), Микола Михайленко, Кирило Сігеєв (обидва — Олександрія), Валентин Рубчинський, Олександр Назаренко (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Олексій Кащук (Сабах Баку, Азербайджан).

Нападники: Богдан В’юнник (Грацер Грац, Австрія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Владислав Рибак (Дніпро-1 Дніпро), Даніл Скорко (Олександрія), Антон Боль, Максим Дячук (обидва — Динамо Київ), Марко Сапуга (Рух Львів), Максим Хлань (Зоря Луганськ), Ельдар Кулієв (Зіра, Азербайджан).

Австрійський збір синьо-жовтих, приурочений до підготовки до Євро-2023 (U-21), розпочнеться 7 червня. 16-го числа відбудеться товариський матч між молодіжними збірними України та Ірландії (початок — о 19.00 за київським часом).

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